Las entradas para el conicierto de Twice se agotan en un minuto

Photo : YONHAP News

Las entradas para un concierto de Twice, que el grupo ofrecerá en el Domo de Osaka, en Japón, se agotaron un minuto después de ponerlas a la venta.JYP Entertainment, la agencia de representación del grupo, anuncio el día 5 que solo 1 minuto después de comenzar la venta online el día 3, se agotaron todas las entradas para el concierto de Twice en el Domo Kyocera de Osaka, constatando la popularidad del grupo femenino en Japón.Twice ofrecerá entre el 20 de marzo y el 6 de abril un total de 5 conciertos en Japón: dos en el Domo Kyocera de Osaka, dos en el Domo de Tokio y uno en el Domo de Nagoya, congregando a un aforo total de 210 mil espectadores.La gira por Japón de Twice lleva por nombre Dreamday.