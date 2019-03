Seúl abre una escuela 'New Collar' sobre Cuarta Revolución Industrial

Photo : KBS News

Los nuevos cambios de la Cuarta Revolución Industrial tienen su impacto en la educación y han dado en crear una nueva categoría de trabajadores, conocidos como "new collar" en inglés.Más allá de categorías como "blue collar" o "white collar", que clasificaban a los trabajadores por su empleo en fábricas o en oficinas, los "new collar" trabajan en la industria de cuarta generación, en sectores como inteligencia artificial o block chain(cadenas de bloques).Así, el día 4 fue inaugurada en Seúl la Escuela New Collar, el primer instituto P-TECH de Corea del Sur con 52 alumnos, integrado en una red que opera en 120 países del mundo por iniciativa de IBM.El plan de estudios de esta nueva escuela se distribuye en 5 años: 3 de secundaria y 2 de estudios superiores, y busca preparar a expertos en inteligencia artificial y otros sectores de la Cuarta Revolución Industrial. De hecho, un 25% de sus egresados trabaja actualmente para IBM.