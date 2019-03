Seúl prohíbe a las escuelas realizar actividades al aire libre

Photo : YONHAP News

La Superintendencia de Educación de Seúl ordenó el día 5 a las escuelas que no realicen actividades al aire libre, tras las repetidas alertas por la mala condición atmosférica.Una fuente de esa entidad desatcó que están valorando modificar la agenda escolar, si bien por ahora no han decidido si suspender o no las clases.Según la norma que regula la contaminación del aire, los gobernadores de las provincias o alcaldes de grandes ciudades pueden recomendar el cierre de las escuelas a las superintendencias de educación, en casos justificados.Las pautas de la superintendencia de Educación de Seúl al respecto, sugieren que en caso de alerta por micropartículas contaminantes, podrían reducir las horas lectivas y también prohibir actividades al aire libre. En tanto, los alumnos con asma o dermatitis atópica podrán ausentarse de las clases.