El presidente urge a adoptar fuertes medidas contra la polución

Photo : KBS News

El presidente Moon Jae in pidió el martes 5 a todos los ministerios reaccionar fuertemente contra la contaminación atmosférica por partículas en suspensión, al considerar que es un problema macro, que precisa medidas y programas de todos, más allá del Ministerio de Medio Ambiente.En este contexto, ordenó instalar purificadores de aire de gran capacidad en todas las guarderías, jardines infantiles y escuelas para los niños, al ser especialmente vulnerables a la contaminación atmosférica.También aludió a la implementación a nivel nacional del uso de coches por matrículas. Al respecto, el ministro de Medio Ambiente, Cho Myung Rae, comentó que no es posible imponer dicho sistema por ley, pero puede solicitarse a la población que coopere para adoptar dicho sistema.Además, el Gobierno usará camiones cisterna para rociar agua en las principales carreteras del país, y también limpiará las estaciones de metro en horas punta, al tiempo de intensifar el control sobre incineraciones no autorizadas.Igualmente, valoraron interrumpir la operación de diversas centrales eléctricas de carbón, consideradas como uno de los principales causantes del esmog.