Corea del Sur y EEUU vigilan las instalaciones nucleares norcoreanas

Photo : KBS News

El Servicio Nacional de Inteligencia presentó el martes 5 un informe al Parlamento sobre las instalaciones nucleares de Corea del Norte, incluido el centro de Yongbyon, consideradas como causa del fracaso en la reciente cumbre entre los líderes norcoreano y estadounidense.Al respecto, Suh Hoon, director de la entidad, explicó ante el Comité de Inteligencia de la Asamblea Nacional que las autoridades de Seúl y Washington vigilan minuciosamente esas instalaciones en Corea del Norte, dejando entrever que dicho país no posee centros nucleares de los que el Gobierno surcoreano no esté al tanto.Sobre el complejo de Yongbyon, agregó que no han detectado indicios de actividad desde que ese centro suspendiera su operativa a finales de 2018, y aclaró que Bungang -lugar donde algunos afirman que Pyongyang tiene otro centro de desarrollo nuclear- es en realidad el nombre del distrito administrativo al que pertenece Yongbyon.Según el jefe de Inteligencia, la Cumbre de Hanói fracasó básicamente porque Estados Unidos se centró en lograr una desnuclearización total, mientras que Corea del Norte quiere un proceso por fases.