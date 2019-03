Detectan indicios de restauración de una base balística norcoreana

Photo : YONHAP News

Varios medios han informado que existen indicios de que Corea del Norte podría haber iniciado las obras para restaurar el centro de lanzamiento de misiles de Dongchang-ri y ante esta noticia, la atención se centra en cuál será el mensaje que Pyongyang intenta transmitir al mundo tras el fracaso de la Cumbre de Hanói.En este ambiente, se plantean pronósticos con cierta inquietud de que si lo que pretende Corea del Norte es presionar a Estados Unidos, la tensión entre ambos países se intensificará y se complicarán aún más las negociaciones nucleares. Sin embargo, también existen voces que abogan por una mayor prudencia y por no hacer interpretaciones precipitadas.La Administración Trump, por lo pronto, se mantiene cauteloso sin mostrar una reacción inmediata, pues la postura en la que insiste desde que se frustrara la firma de un acuerdo en la cumbre con el líder norcoreano Kim Jong Un es que si bien no relajará las sanciones, seguirá esforzándose por reanudar pronto las negociaciones.No obstante, el diario The New York Times publicó el miércoles 6 que los indicios que se observan pueden ser la primera señal de que Corea del Norte podría suspender su moratoria sobre ensayos balísticos, algo que el presidente Donald Trump ha venido resaltando como su gran logro diplomático.