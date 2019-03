Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In opina que no es casualidad que las dos cumbres hasta ahora organizadas entre Corea del Norte y Estados Unidos hayan tenido lugar en países de la ASEAN y que este bloque regional lidera la marcha de paz y coexistencia en Asia.Esta valoración se incluye en un artículo publicado por el mandatario a través de Asia News Network, una asociación de prensa que agrupa a medios y periodistas de veinte naciones asiáticas, previo al viaje a tres estados-miembro de la ASEAN que realizará del 10 al 16 de marzo.En esta reflexión, el presidente surcoreano expresa el deseo de que la paz de la península coreana sea sucedida por la paz y la prosperidad de todo el continente asiático. En particular, enfatiza que la ASEAN es una comunidad abierta y tolerante, en la que coexisten armoniosamente y en mutuo respeto diversas religiones, ideologías y culturas.Moon manifestó que, en este contexo, le alegra especialmente tener la oportunidad de realizar su primer viaje al exterior de 2019 a países que integran dicha asociación de naciones, en concreto a Brunéi, Malasia y Camboya.