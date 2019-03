Enviados nucleares de Corea del Sur y EEUU discuten medidas tras la Cumbre de Hanói

Photo : YONHAP News

Los principales enviados nucleares de Corea del Sur y Estados Unidos se reunieron en Washington el miércoles 6, hora local, y acordaron mantener una estrecha coordinación, como hasta la fecha.Lee Do Hoon, representante especial de Corea del Sur para los asuntos de paz y seguridad de la península de Corea, se encontró con su homólogo estadounidense, Stephen Biegun, tras la segunda cumbre entre Donald Trump y Kim Jong Un.Biegun se reunió primero con Lee y posteriormente con Kenji Kanasugi, responsable del Ministerio de Exteriores de Japón para Asia y Oceanía.El Departamento de Estado estadounidense dio a conocer que discutieron sobre "los esfuerzos continuos y coordinados para lograr una desnuclearización definitiva y totalmente verificada de Corea del Norte". No obstante, no se ha revelado detalles específicos sobre la reunión mantenida entre los funcionarios de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón.Lee Do Hoon dijo a los periodistas al llegar Washington, que escucharía la evaluación de Estados Unidos sobre la Cumbre de Hanoi y el futuro plan de Washington. Añadió que lo más importante es que Estados Unidos y Corea del Norte vuelvan a encontrarse pronto para continuar el proceso de desnuclearización norcoreana.