Paralizan el acuerdo sobre redistribución del horario semanal

Photo : YONHAP News

El Comité Económico Social Laboral, un organismo de diálogo social dependiente de Presidencia, fracasó el jueves 7 en aprobar el plan acordado en febrero entre representantes del sector sindical y de la patronal sobre la redistribución del horario semanal de trabajo.La ratificación se frustró al no alcanzar el quórum requerido, por el boicot que declararon a la sesión plenaria tres representantes del comité, que alegaron haber sido excluidos del debate al respecto, hasta tal punto que se enteraron del acuerdo el mes pasado a través de la prensa.En particular, uno de ellos -representante de trabajadores temporales- declaró que no le quedó otra alternativa que boicotear la votación, ante un acuerdo que no garantiza el derecho a la salud de los trabajadores provisionales, que no poseen ni derecho de sindicalización.