Moon Jae In nombra siete nuevos ministros

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In renovó el viernes 8 su equipo ministerial, nombrando siete nuevos ministros.Así, Chin Young, legislador del oficialista The Minjoo, que ejerció como ministro de Salud y Bienestar con la ex presidenta Park Geun Hye, fue designado como nuevo ministro de Interior y Seguridad; mientras que otra diputada de la formación, Park Young Sun, fue nominada al cargo de ministra de Pymes y Empresas de Riesgo.Por su parte, Park Yang Woo, profesor de la Universidad de Chung Ang, fue designado como ministro de Cultura, Deportes y Turismo; mientras que Kim Yeon Chul, actual presidente del Instituto de Corea para la Reunificación Nacional, fue nombrado como ministro de Reunificación.En tanto Choi Jeong Ho, vice gobernador provincial de Jeolla del Norte, fue designado a ministro de Territorio, Infraestructura y Transporte y Cho Dong Ho, profesor del Instituto Superior de Ciencia y Tecnología de Corea (KAIST), a ministro de Ciencia y TIC. Por último, la profesora de la Universidad Marítima Mundial, Moon Seong Hyeok, gestionará la cartera del Ministerio de Océanos y Pesca.Se trata de la mayor remodelación de la Administración de Moon Jae In, apenas siete meses después de que el presidente reemplazara a cinco ministros en agosto del año pasado.