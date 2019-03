Moon Jae In comenzará en Brunéi su gira por el Sudeste asiático

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In partirá el domingo 10 hacia Brunéi, país donde comenzará una gira por tres naciones del Sudeste asiático.Moon eligió Brunéi, Malasia y Camboya como destinos de su primer gira del año en curso, para reforzar la cooperación de cara a su Nueva Política del Sur, orientada al Sudeste Asiático, así como para consolidar el apoyo a sus propuestas de paz para la península coreana.El mandatario comenzará oficialmente su agenda el lunes 11 con una ceremonia de bienvenida ofrecida por el sultán de Brunéi, Hassanal Bolkiah.Tras mantener una cumbre, ambos mandatarios asistirán a la ceremonia de firma de un memorando de entendimiento, y posteriormente Moon visitará las obras de construcción de un puente en la provincia de Temburong, cuya licitación fue obtenida por una compañía surcoreana.La visita de Moon Jae In a Brunéi es la primera de un presidente surcoreano a dicho país, desde la última realizada por la ex presidenta Park Geun Hye en 2013.