The Minjoo critica a Libertad Corea por valorar el indulto a la ex presidenta

Photo : KBS News

El partido en el poder, The Minjoo, ha criticado al principal opositor Libertad Corea, por mencionar la posibilidad de indultar a la ex presidenta Park Geun Hye.La acusación se produjo después de que el nuevo líder de Libertad Corea, Hwang Kyo Ahn, quien fuera primer ministro durante el mandato de Park, afirmó el domingo 10, coincidiendo con el segundo aniversario de destitución de la ex mandataria, la posibilidad de conceder el indulto a Park.También acusó al presidente Moon Jae In y al oficialismo de aprovechar la remoción de Park Geun Hye como herramienta para incitar la indignación del pueblo y esconder el fracaso de sus políticas.Al respecto, The Minjoo mostró un fuerte rechazo a las declaraciones del partido conservador, al tiempo de instarle a buscar soluciones a los escándalos de corrupción generados durante la administración anterior.Mientras, el Partido Justicia se unió a las críticas alegando que un posible indulto de Park implicaría un rechazo directo al espíritu de la revolución de las velas de hace dos años.