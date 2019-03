Comienza el juicio contra Chun Doo Hwan por difamar a un difunto

Photo : YONHAP News

En la tarde del lunes 11 comenzó el juicio contra Chun Doo Hwan, imputado por difamar a un difunto. Así, el expresidente finalmente compareció ante el Tribunal Regional de Gwangju, pese a haberse negado previamente tres veces, acompañado de su mujer, la ex primera dama Lee Soon Ja.En concreto, al exmandatario se le acusa de dañar la memoria de un sacerdote que declaró haber presenciado disparos de helicópteros militares contra civiles, durante las protestas ciudadanas de la ciudad de Gwangju en mayo de 1980, padre al que calificó de "mentiroso" en sus memorias autobiográficas.El juicio se centrará en discenir la veracidad de su libro, donde afirma que los helicópteros militares no dispararon contra civiles, o si escribió ese relato conociendo que faltaba a la verdad.Es la primera vez en 23 años que Chun acude a juicio, desde la apelación celebrada en diciembre de 1996, cuando compareció como principal responsable del golpe de Estado del 12 de diciembre de 1979, por la ampliación de la ley marcial y la violenta represión del Movimiento Democrático de Gwangju de mayo de 1980.