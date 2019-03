Chun Doo Hwan niega ante el tribunal toda acusación en su contra

Photo : YONHAP News

El expresidente Chun Doo Hwan, imputado por difamar a un difunto, se personó a declarar en juicio pero negó toda acusación en su contra.Ante el Tribunal Regional de Gwangju el lunes 11, el exmandatario declaró haber escrito sus memoria autobiográficas, en concreto la parte del Movimiento de Gwangju de mayo de 1980, en base a registros de instituciones estatales y de la Fiscalía, y argumentó que por ahora no ha sido probado que los helicópteros militares disparasen contra civiles durante las protestas.En su defensa, su abogado alegó que las pruebas del ya difunto sacerdote -al que presuntamente ofendió el exmandatario- resultan insuficientes para demostrar que los helicópteros dispararon contra manifestantes civiles. Puntualizó que dichos hechos no ocurrieron y, aunque hubieran sucedido realmente, si los disparos no se ejecutaron en el momento o lugar indicado por dicho sacerdote, la acusación contra Chun sería inválida.En concreto, al expresidente se le acusa de difamar la memoria de un sacerdote que declaró haber presenciado disparos de helicópteros militares contra civiles durante las protestas ciudadanas de la ciudad de Gwangju en mayo de 1980, al que calificó de "mentiroso" en sus memorias autobiográficas.