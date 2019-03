Moon Jae In enfatiza la importancia de Brunéi en la Nueva Política del Sur

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In, se reunió el lunes 11 en Brunéi con su homólogo Hassanal Bolkiah, donde enfatizó la importancia de Brunéi como socio para impulsar la estrategia del Gobierno surcoreano orientada al Sudeste Asiático, más conocida como 'Nueva Política del Sur'.El sultán se comprometió a ser proactivo con dicha estrategia y a cooperar estrechamente como mediador para la cumbre entre Corea del Sur y ASEAN. En particular, ambos líderes acordaron ampliar la cooperación en todos los ámbitos del gas natural licuado (GNL), desde la exploración de yacimientos de gas natural, hasta los procesos de producción, transporación y comercio.Asimismo, el presidente Moon Jae In visitó las obras del puente Temburong, construcción en la que participa una empresa surcoreana, para animar a los trabajadores.En tanto, y sobre el problema norcoreano, la Casa Presidencial explicó que no abordaron dicho tema durante la cumbre, pese a ser la primera actividad diplomática del presidente Moon Jae In tras la segunda cumbre entre Corea del Norte y Estados Unidos.Tras completar su agenda en Brunéi, Moon Jae In partió el martes 12 hacia Malasia, el segundo destino de su gira por tres naciones del Sudeste Asiático, donde asistirá a una exposición sobre el Hallyu -la Ola coreana- y el halal, y cenará con compatriotas coreanos. En tanto, el miércoles 13 asistirá a una ceremonia de bienvenida organizada por el rey Mohamed V de Kelantan, y mantendrá una cumbre con el primer ministro Mahathir bin Mohamad.