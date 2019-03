Líder opositora critica frontalmente la política económica del Gobierno

Photo : YONHAP News

La dirigente del Partido Libertad Corea, Na Kyung Won, criticó frontalmente las políticas económica y de seguridad del Gobierno. En un discurso ofrecido el día 12 en la Asamblea Nacional, destacó que la política económica de Moon Jae In es inconstitucional, mientras que la de seguridad es una apuesta peligrosa.En cuanto a economía, tildó su estrategia de resurrección de una política socialista que reparte impuestos entre la población y vulnera frontalmente el orden del mercado. Prosiguió afirmando que se trata de una invención artificial del Gobierno que trastoca el empleo y el reparto de bienes y de ingresos. Como solución propuso celebrar una mesa redonda pluripartidista.En cuanto a la política diplomática y de seguridad, la calificó de apuesta peligrosa y solicitó un reemplazo en el sector gubernamental. Asmismo, incidió en que el fracaso de la Segunda Cumbre entre Pyongyang y Washington refleja que Corea del Norte no tiene intención de eliminar sus programas nucleares.Por último, satirizó al presidente Moon, al que llamó "portavoz del líder norcoreano", insulto que recibió fuertes críticas de los legisladores oficialistas, que paralizaron su discurso durante 20 minutos.En tanto, el partido oficialista The Minjoo, convocó una reunión de urgencia con sus parlamentarios, y decidió denunciar a la líder opositora ante el Cómité de Ética de la Asamblea Nacional.