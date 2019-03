La UE excluye a Corea de los países que no cooperan en materia fiscal

Photo : YONHAP News

La Unión Europea decidió el martes 12 excluir definitivamente a Corea del Sur de la lista de países y territorios no cooperantes en materia tributaria.El Ministerio de Economía y Finanzas surcoreano explicó que la decisión fue tomada por el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Comunidad Europea, considerando la reforma legal promovida en el país en 2018. Puntualmente, aludió a la enmienda a la Ley de restricción de imposiciones tributarias especiales, efectuada el 24 de diciembre del año pasado, para suprimir desde 2019 la exención del impuesto sobre sociedades en inversiones extranjeras.Antes de la reforma, dicha ley otorgaba exenciones sobre el impuesto societario a empresas no residentes en Corea del Sur, punto que el Consejo estimó que contradecía el principio de equidad impositiva, y llevó a la Unión Europea a designar a Corea del Sur como país no cooperante en materia fiscal en diciembre de 2017.Dichas exenciones fueron implementadas en la década de 1960 para fomentar la inversión extranjera, pero el sistema fue abolido por el Gobierno surcoreano, pues aunque no considera que esa ley convierta al país en un paraíso fiscal, estudió el caso y estableció otro sistema para apoyar las inversiones en nuevos sectores que generen empleo.