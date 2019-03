El jefe de los Marines no considera negativo suprimir las maniobras Corea-EEUU

Photo : YONHAP News

El general Robert Neller, comandante del Cuerpo de los Marines de Estados Unidos, ha declarado que suprimir o reducir las maniobras conjuntas entre su país y Corea del Sur no ha generado efectos negativos hasta el momento.Neller hizo esta intervención el miércoles 13 durante un debate sobre asuntos militares en Washington D.C., al ser preguntado sobre si la suspensión de los entrenamientos Key Resolve y Foal Eagle afectaría al nivel de preparación de defensa combinada de las tropas surcoreanas y estadounidenses.Así, afirmó que los cambios en los ejercicios conjuntos no tendrán repercusiones negativas, y que respecto a los Marines, siguen entrenando en la península coreana junto con las fuerzas de Corea del Sur, en particular, con la Infantería de Marina del país.