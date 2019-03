Unos 76 mil coreanos obtuvieron tratamientos de fertilidad subvencionados

Photo : YONHAP News

Cerca de 76.000 coreanos han recibido tratamientos de infertilidad desde que el Gobierno incluyera dicho tratamiento en la cobertura del seguro de salud estatal a finales de 2017.Según reveló la legisladora Nam In Soon, del oficialista The Minjoo, en base a los datos del Ministerio de Salud y Bienestar y la Corporación Nacional del Seguro de Salud, 76. 055 personas recibieron tratamiento por infertilidad entre octubre de 2017 y diciembre de 2018.Durante esos 15 meses, el número de tratamientos ascendió a 732.711 casos, con un coste aproximado de 222.400 millones de wones, unos 196 millones de dólares, de los cuales 155.700 millones de wones fueron cubiertos por el seguro de salud estatal.En octubre de 2017, el Gobierno comenzó a ofrecer cobertura a aquellas parejas con problemas para procrear, pese a intentar concebir durante más de un año.