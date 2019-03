El Consejo de Seguridad de la ONU destaca el envío de petróleo de Seúl a Pyongyang

Photo : Getty Images Bank

El Comité de Sanciones sobre Corea del Norte del Consejo de Seguridad de la ONU destacó en el informe anual el envío en agosto de 2018 de productos petrolíferos de Corea del Sur a Corea del Norte para la oficina de enlace intercoreana, de reciente apertura en la ciudad fronteriza Gaesong.El panel de expertos del Consejo explica en el informe, publicado el martes 12, que envió una carta al Gobierno surcoreano para que aclare diversas noticias que destacaban el envío por parte de Seúl al Norte de bienes restringidos por las sanciones de la ONU para dicha oficina de enlace.Al respecto, el Gobierno surcoreano respondió que esos productos petrolíferos fueron usados exclusivamente por personal del Sur para dicho proyecto intercoreano, y que no enviaron bienes de elevada cuantía a Corea del Norte.El informe también refleja que Seúl envió unos 338 mil kilogramos de productos petrolíferos al Norte para dicho proyecto, de los cuales unos 4 mil no fueron usados y retornaron de nuevo al Sur.Por último, destaca que los integrantes la ONU están obligados a informar al Comité de sanciones antes de enviar cualquier producto petrolífero al Norte, si bien no concreta si el envío de Seúl a Pyongyang de agosto incumplió o no las sanciones del Consejo de Seguridad.