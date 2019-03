Ban Ki Moon liderará el Comité contra la contaminación del aire

El ex secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, ha aceptado liderar un comité nacional a establecer para luchar contra la contaminación atmosférica y el esmog.Noh Young Min, a cargo del personal en Presidencia, extendió oficialmente la oferta a Ban el día 16, cargo que el ex secretario general de las Naciones Unidas aceptó, según la Casa Azul.Ban dijo estar orgulloso de poder aportar al país su amplia experiencia en temas ambientales, incluido el cambio climático, al tiempo de sentir mucha responsabilidad por si no logra satisfacer las expectativas de la ciudadanía, al ser un problema de difícil solución a corto plazo.También puntualizó que dicha entidad debería incluir a representantes del sector político e industrial, así como ONGs y otros sectores sociales, y contar con todo el apoyo del Gobierno.La creación de esa entidad fue propuesta por Sohn Hak Kyu, líder del partido opositor Futuro Bareun, a principios de mes, quien también recomendó a Ban Ki Moon como líder del comité.El presidente Moon Jae In aceptó la propuesta de Sohn y ordenó proceder a su creación.