Photo : YONHAP News

El ex ministro plenipotenciario de la Embajada de Corea del Norte en Reino Unido, Thae Yong Ho, ha afirmado que Corea del Norte podría estar preparando una reforma de la Constitución para declarar explícitamente a Kim Jong Un como jefe de estado.El ex diplomático norcoreano escribió en su blog personal el día 17 que Kim Jong Un no figura entre los 687 miembros electos de la 14ª Asamblea Popular Suprema de Corea del Norte, por primera vez en la historia. En consecuencia, estima que Corea del Norte prepara una reforma constitucional para designar a Kim Jong Un como jefe de Estado en abril.A pesar de que Kim Jong Un es el máximo líder de Corea del Norte, Kim Yong Nam, presidente de la Asamble Popular Suprema, figura como el jefe nominal de dicho país con la actual constitución.Según Thae, como Kim Jong Un estudió en Occidente, sabe bien que ningún presidente del mundo occidental combina el papel de jefe de Estado con el de parlamentario, por lo que mediante una enmienda constitucional busca cambiar el sistema y mejorar su estatus legal para futuros acuerdos.