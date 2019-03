Moon Jae In solicita una exhaustiva investigación sobre varios escándalos sexuales

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In solicitó el lunes 18 realizar una investigación exhaustiva sobre diversos escándalos sexuales relacionados con drogas que involucran a personalidades de alto perfil y a famosos cantantes de K-pop.La instrucción de Moon llega ante la mayor demanda popular de conocer la verdad sobre las acusaciones contra el ex vice ministro de Justicia, Kim Hak Eui, quien presuntamente recibió servicios sexuales a cambio de favores en 2013; sobre el suicidio en 2009 de la novel actriz Jang Ja Yeon, tras afirmar que sufrió abusos sexuales por gente de alto perfil, así como sobre el reciente escándalo de drogas y sexo del club Burning Sun, que involucra al ídolo del K-pop, Seungri, y otros altos funcionarios policiales.Después de que más de 650 mil ciudadanos firmaran una petición en la web oficial de Presidencia para extender la investigación de la Fiscalía Suprema sobre el suicidio de la actriz, cuyo plazo caduca este mes, el mandatario surcoreano enfatizó que los actuales líderes de la Fiscalía y la Policía deberían asociar el destino de sus organizaciones con la responsabilidad de descubrir la verdad sobre dichos escándalos.Así, el panel de investigación, también a cargo de indagar el choque mortal entre policías y manifestantes en Yongsan de 2009, solicitó al Ministerio de Justicia ampliar su mandato hasta mayo, ante la urgente demanda de revelar la verdad mientras surgen nuevas denuncias y actores en diversos casos.