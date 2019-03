La base de misiles de Dongchang-ri no presenta actividad extraordinaria

Photo : KBS News

El Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos, un think-tank estadounidense, informó el martes 19 que desde comienzos de marzo no se han registrado actividades extraordinarias en la base balística de Dongchang-ri en la costa oeste de Corea del Norte.Según dicha entidad, las fotos satelitales tomadas el día 17 no reflejan movimientos fuera de lo común en la plataforma de pruebas de motores o lanzamiento de misiles. Por ahora permanecen cubiertas tanto la torre que conecta a la plataforma de lanzamiento como la de oruga, y no se ve ningún cohete.El análisis difiere del presentado el 5 de marzo por el mismo centro en base a fotos satelitales del día 2, cuando reportó que Corea del Norte se abocaba a restaurar la base balística de la costa oeste para pruebas de misiles de largo alcance.