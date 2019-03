Trump podría reducir el gasto militar en Corea del Sur y destinar esa parte a su muro

Photo : KBS News

La Administración Trump valora destinar fondos de construcción militar a levantar un muro en la frontera entre Estados Unidos y México, propuesta que incluye obras en Corea del Sur, como la creación de un centro de control de mando en Seongnam y unos hangares para aviones no tripulados en la base aérea de Gunsan.Al respecto, AP y Reuters han confirmado que el Departamento de Defensa estadounidense entregó al Congreso un listado de 21 páginas con obras militares cuyo presupuesto podría destinarse al muro.Previamente, Donald Trump declaró una situación de emergencia nacional cuando la cámara legislativa reflejó solo una dotación parcial para el muro fronterizo en los presupuestos generales del país. En una situación de emergencia, el Ejecutivo puede usar hasta de 6.600 millones de dólares sin aprobación del Parlamento.Dicho listado contempla cientos de obras militares que el Ejército de Estados Unidos realiza o planea llevar a cabo, tanto en su territorio como en otras naciones del mundo, por valor de 12.900 millones de dólares. De ese total, el Pentágono podría redirigir -de ser necesario- unos 3.600 milones de dólares al muro de Trump.Sin embargo, por ahora es una lista tentativa, pues aún no han dedidido el destino de esos fondos. Por ahora incluye proyectos presupuestados pero no ejecutados hasta finales de 2018. En el caso de Corea del Sur, el presupuesto nacional de Estados Unidos de 2019 incluye una partida de 175.000 millones de dólares a las obras de centro de control de mando (llamado TANGO), mientras que para los hangares de Gunsan el presupuesto de 2018 contemplaba una partida de 530.000 millones de dólares.