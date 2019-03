Photo : YONHAP News

El primer ministro Lee Nak Yon sostuvo el miércoles 20 durante la interpelación parlamentaria al Gobierno sobre relaciones exteriores, reunificación y seguridad nacional, que es hora de que Corea del Norte responda a la propuesta de Estados Unidos y de mostrar su voluntad de desnuclearizarse.El premier declaró que en Hanói, el Gobierno estadunidense presentó una macropropuesta para lograr una desnuclearización completa, pero el régimen norcoreano no estaba preparado para dar una respuesta afirmativa. Expresó que fue una pena que ambas partes fracasaran en establecer un pacto, si bien expresó su confianza en un acuerdo.Sobre el comentario de la vicecanciller norcoreana Choe Son Hui, quien en rueda de prensa dijo que "Corea del Sur no es mediador, sino parte interesada", el primer ministro sostuvo que aunque habría que analizar a fondo su intrevención, quizá plasmaba la expectativa de que Corea del Sur y el presidente Moon Jae In cumplan un mayor papel en el proceso de desnuclearización y por lograr la paz en la península coreana.