El banco central reitera que no es momento para elevar los tipos

Photo : YONHAP News

El gobernador del Banco de Corea, Lee Ju Yeol, presentó el jueves 21 una breve evaluación sobre el anuncio de la Reserva Federal de Estados Unidos de no subir las tasas de interés en 2019, al tiempo de dar por terminado el programa de reducción de activos.Sobre la decisión de la Fed, dijo estar más inclinada a la expansión cuantitativa de lo previsto por el mercado, y vaticinó que dicha entidad mantendrá esa línea al menos por un tiempo.En cuanto a una posible rebaja de tipos en Estados Unidos, el dirigente del banco central surcoreano estimo que si bien no es nula, es muy baja, y aprovechó para destacar que no es momento de bajar el tipo de referencia en Corea del Sur.Puntualizó que las decisiones de la Reserva Federal son valoradas por las autoridades surcoreanas a la hora de establecer políticas monetarias, y el reciente anuncio disipa las variables al respecto. No obstante, subrayó que actualmente el banco central debe considerar otros factores, como la salida del Reino Unido de la Unión Europea y las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China.