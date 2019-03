Ban Ki Moon llama a no politizar el problema del smog

Photo : YONHAP News

El ex secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, expresó el jueves 21 que el problema de la contaminación atmosférica y del smog no deber ser politizado, pues es un reto que no sabe de derechas o de izquierdas, ni siquiera de fronteras.Ban hizo esta alocución tras mantener una reunión en Cheongwadae con el presidente Moon Jae In, la primera entre ambos tras aceptar liderar un comité nacional para luchar contra la degradación de la calidad del aire. La última vez que ambos se reunieron fue hace un año y medio, en septiembre de 2017.Durante el encuentro, el mandatario recalcó que solucionar el problema del smog no será posible sin un compromiso conjunto entre países vecinos, como son Corea y China, y dijo no dudar que el ex dirigente de la ONU es la persona más apta para encargarse de la coordinación internacional y comandar el combate contra ese desafío medioambiental.Ban Ki Moon, por su lado, enfatizó que la contaminación atmosférica requiere de una aproximación suprapartidista, así como científica y profesional, y dijo esperar que la clase política coopere en esa misión.