Photo : YONHAP News

El jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Joe Dunford, ha recordado que Corea del Norte aún conserva su capacidad nuclear y misiles balísticos, y que el ejército de los Estados Unidos mantiene compromiso y está preparado para actuar ante cualquier contingencia.Durante un evento organizado por el think tank Consejo Atlántico en Washington el jueves 21, Dunford destacó que aunque Corea del Norte aún no ha probado ningún dispositivo nuclear en un misil balístico intercontinental, potencialmente podría hacerlo.Así, recalcó que los efectivos estadounidenses deben estar preparados para defender a su patria y a sus aliados ante cualquier contingencia.Respecto a los ajustes en los ejercicios militares conjuntos entre Corea del Sur y los Estados Unidos, Dunford reafirmó que no supondrán cambios para las fuerzas combinada de ambos países.