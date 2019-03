EEUU añade dos navieras chinas a su lista negra

Photo : Getty Images Bank

Estados Unidos ha añadido a su lista negra dos empresas navieras chinas por ayudar a Corea del Norte a evadir sanciones, Dalian Haibo International Freight Co. Ltd. y Liaoning Danxing International Forwarding Co. Ltd..Según anunció el Departamento del Tesoro estadounidense el jueves 21, se estima que Dalian Haibo suministró mercancías a Paeksol Trading Corp., entidad norcoreana sujeta a sanción de Estados Unidos, mientras que Liaoning Danxing recurrió constantemente a prácticas engañosas para que los funcionarios norcoreanos encargados de adquisición pública pudieran comprar bienes para el régimen de Pyongyang.La inclusión de ambas compañías en la lista negra implica la congelación de activos en Estados Unidos, así como la prohibición de negociar con el país norteamericano.Por otra parte, el Tesoro renovó la alerta contra transacciones ilegales marítimas con Corea del Norte por primera vez en trece meses, al tiempo de incluir en la lista negra a 67 buques presuntamente implicados en el trasvase ilegal de petróleo a barcos norcoreanos o en la venta de carbón de ese país.