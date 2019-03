The Minjoo y Partido Justicia valoran alianza electoral en Changwon-Seongsan

Photo : KBS News

De cara a las elecciones parciales del 3 de abril, los principales partidos están abocados a la campaña electoral, siendo el discurso común la reactivación de la economía local y regional.En este ambiente, mientras que el oficialista The Minjoo se presenta como "formación gobernante capaz de rescatar la desanimada economía regional", el derechista Libertad Corea insiste en criticar a la Administración de Moon Jae In. En concreto, en Changwon cuestionó la política antinuclear del Ejecutivo, que tildó de "sentencia de muerte" para esa ciudad, cuya economía depende casi por completo de la central nuclear de la zona.En tanto, en el distrito electoral de Changwon-Seongsan, una de las dos circunscripciones que concurre a comicios parciales, el candidato de Libertad Corea lidera las encuestas por una diferencia mínima con el del Partido Justicia, por lo que dicho candidato valora aliarse con el oficialista.Por ahora ambas formaciones, The Minjoo y Partido Justicia, analizan los sondeos de opinión pública pero no han confirmado una alianza electoral.