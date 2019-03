Comienza el juicio contra el ex presidente del Tribunal Supremo

Photo : YONHAP News

El juicio contra el ex presidente del Tribunal Supremo, Yang Seung Tae, quien enfrenta varios cargos por abuso de poder judicial, comenzará el día 25.El Tribunal del Distrito Central de Seúl celebrará el lunes la primera sesión preparatoria al juicio contra Yang.El acusado no está obligado a comparecer a la audiencia previa, donde el Tribunal confirmará las posturas de la Fiscalía contra su persona y los procedimientos del juicio.Como responsable del Tribunal Supremo de 2011 a 2017, al magistrado se le acusa, entre otros cargos, de usar juicios de alto perfil como carta de negociación con la administración de la ex mandataria Park Geun Hye a cambio de establercer un tribunal de apelaciones por separado.Asimismo, el lunes comenzarán los procedimientos contra otros ex magistrados del Supremo, como Park Byong Dae y Ko Young Han, por los mismos cargos.