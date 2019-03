Corea se prepara para el amistoso con Colombia

Corea del Sur intentará mantener el ambiente de victoria en el amistoso contra Colombia que se jugará el día 26 en el estadio mundialista de Seúl.El último encuentro entre ambos selectivos fue en noviembre de 2017, cuando los coreanos derrotaron a los colombianos por 2 a 1 en Suwon, Corea del Sur.El plantel nacional realizó un entrenamiento en la tarde del domingo 24 en el Centro Nacional de Fútbol, centrándose en tácticas de ataque.Para vencer a Bolivia el día 22, el director técnico Paulo Bento usó una formación 4-4-2. Son Heung Min, de Tottenham Hotspur y también capitán del equipo coreano, jugó a tiempo completo como delantero y lideró la ofensiva con siete ataques a puerta, aunque ninguno se concretó en gol.Ante la ausencia de Ji Dong Won, por un dolor en la rodilla izquierda, Son podría liderar el partido con Hwang Eui Jo, aunque Bento podría dar cancha a jóvenes promesas como Lee Kang In, del Valencia CF o a Paik Seung Ho del Girona FC, que no jugaron contra Bolivia.La Selección Colombia llegó al país tras vencer a Japón en un amistoso, y ahora intentan adaptarse al horario coreano con entrenamiento de gimnasio.El partido despierta el interés de la afición, pues Colombia contrató al ex entrenador del Real Madrid Carlos Queiroz como nuevo director técnico hace un mes, y porque Bento se enfrentará a su compatriota portugués.Corea del Sur venció a a Bolivia por 1-0 en Ulsan el viernes 22, en el primer partido que la selección coreana juega en casa en 2019.