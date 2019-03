Photo : YONHAP News

Diversos análisis hablan de "posible desencuentro" entre Corea del Sur y Estados Unidos tras el fracaso de la Cumbre de Hanói entre Donald Trump y Kim Jong Un. Por un lado, queda en entredicho la eficacia de la estrategia hacia Corea del Norte, mientras que Washington se inclina por presionar a Pyongyang y Seúl se aboca a impulsar las relaciones intercoreanas.No obstante, afirman que se trata de una "discrepancia menor", generada por la insuficiente comunicación entre las autoridades relacionadas, al dedicar más tiempo y esfuerzo a gestionar la situación posterior a la cumbre entre Corea del Norte y Estados Unidos para no estropear las negociaciones nucleares.En este contexto, se ha dado a conocer que, tras la fallida Cumbre de Hanói, el presidente Donald Trump pidió a su homólogo surcoreano Moon Jae In que le ayudara "a convencer a Corea del Norte", mientras que el Ejecutivo de Seúl publicó que Washington solicitó que "actuara como mediador". Los analistas afirman que ese matiz podría haber molestado a la Administración Trump, al considerar como la mediación como algo que realiza una tercera parte no implicada en el debate. De hecho, desde ese incidente, el Gobierno surcoreano usa la expresión "promotor" en vez de "mediador".En todo caso, las autoridades diplomáticas explican que el desencuentro entre Seúl y Washington no es un tema mayor, ni mucho menos irresoluble, ante la sólida confianza que existe entre ambos países.