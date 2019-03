Presidencia enfatiza la necesidad de una nueva agencia contra la corrupción

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In ha insistido en la urgente necesidad de establecer un organismo investigador para hacer frente a la corrupción y a las irregularidades de funcionarios de alto rango.Durante una reunión con sus asesores el lunes 25, el mandatario surcoreano destacó la indignación del pueblo por los actos ilegales de los más privilegiados, así como por las negligencias en la investigación y encubrimiento de los delitos cometidos por figuras de poder.Aparentemente, Moon aludía a las acusaciones contra el ex vice ministro de Justicia, Kim Hak Eui, quien presuntamente recibió servicios sexuales a cambio de favores en 2013; al suicidio en 2009 de la actriz novel Jang Ja Yeon, tras afirmar que sufrió abusos sexuales por gente de alto perfil, así como al reciente escándalo de drogas y sexo del club Burning Sun, que involucra al ídolo del K-pop, Seungri, y a otros altos funcionarios policiales.Previamente, el 18 de marzo, el jefe de Estado surcoreano llamó a investigar exhaustivamente dichos casos, tras ser informado al respecto.Asimismo, instó a los partidos políticos a acelerar los procedimientos para aprobar los proyectos de ley sobre la vida los ciudadanos y la economía del país, además de pedir al sector político sumarse a los esfuerzos para la reforma social, en respuesta a la demanda del pueblo por lograr un país justo.