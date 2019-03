La Fiscalía realizará una nueva investigación sobre el vice ministro de Justicia

Photo : KBS News

La Fiscalía realizará una nueva investigación sobre el escándalo sexual y de corrupción que data de 2013 y que involucra al ex vice ministro de Justicia, Kim Hak Eui.La medida llega después de que un comité del Ministerio de Justicia para aclarar la verdad sobre diversos casos de abuso del poder de la Fiscalía, sugiriese el lunes 25 investigar nuevas sospechas sobre Kim.El panel solicitó revisar las acusaciones de soborno al ex vice ministro que no fueron investigadas debidamente en las dos rondas previas investigaciones, realizadas en 2013 y 2014.También explicó que el contratista Yun Jung Cheon confesó haber entregado dinero y objetos por valor de decenas de millones de wones a Kim entre 2005 y 2012.Así, el Ministerio de Justicia puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía Suprema para acelerar su investigación.En tanto, el viceministro ha refutado las acusaciones de soborno, al tiempo de negar que intentara huír del país el viernes 22 a través del Aeropuerto Internacional de Incheon.