Washington duda si seguir permitiendo a algunos países comprar petróleo a Irán

Photo : KBS News

Según informó la agencia Bloomberg, el equipo de exteriores y de seguridad nacional de Estados Unidos no coincide en si prorrogar o no las exenciones a las sanciones petrolíferas contra Irán.En noviembre de 2018, al anunciar la reactivación del programa de sanciones contra el país persa, la Administración de Trump excluyó durante seis meses a Corea del Sur y otras siete naciones, a las que autorizó a importar crudo iraní. Pero a punto de cumplirse ese plazo, Washington tiene hasta comienzos de mayo para decidir si mantendrá o no las exenciones, tema donde choca el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, liderado por John Bolton, con el Departamento de Estado, encabezado por Mike Pompeo.Mientras el presidente Donald Trump enfatiza la necesidad de presionar a Irán; le inquieta que la prohibición de comerciar crudo persa derive en un aumento del precio del petróleo, algo que no le favorecería de cara a las elecciones de 2020.En tanto, Bolton opina que las sanciones no afectarán al precio del petróleo, pues ya mantiene un nivel bajo, si bien al Departamento de Estado le preocupa que el bloqueo al crudo iraní genere un brusco encarecimiento.La agencia Bloomberg analiza que países como India y China, que dependen en gran medida de las importaciones de petróleo de Irán, podrán seguir comprando petróleo a Irán. En cuanto a Corea del Sur, el jueves 28 se reunirá con las autoridades de Washington para decidir al respecto.