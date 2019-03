Sigue sin confirmarse un posible encuentro norcoreano-estadounidense en Beijing

Photo : YONHAP News

El vicepresidente del Comité Central del Partido de los Trabajadores, Ri Su Yong, a cargo de asuntos internacionales, pasó la noche del martes 26 en Beijing y en la madrugada del miércoles 27 partió rumbo a Laos. Su breve estancia en China coincidió con la del negociador nuclear estadounidense, Stephen Biegun, actualmente de visita en Beijing.Por ahora no han confirmado si se reunieron en la capital china, aunque no se descarta.En todo caso, en base a sus agendas dicho encuentro podría haberse producido, pues Ri llegó a Beijing en la mañana del día 26 y permaneció hasta la madrugada del 27 en la Embajada de Corea del Norte, mientras que Biegun no anunció ninguna actividad tras reunirse con los funcionarios chinos el mismo martes.Cabe destacar que la visita del negociador estadounidense a Beijing tuvo lugar mientras gran parte de los altos cargos del Gobierno chino permanecen fuera del país, pues acompañan al presidente Xi Jinping en su viaje por Europa.