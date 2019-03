El consejo directivo del Grupo Hanjin destituye al presidente

Photo : KBS News

El presidente del Grupo Hanjin, Cho Yang Ho, ha sido apartado de sus funciones como máximo responsable de la gestión de Korean Air, principal empresa filial del conglomerado.En una votación realizada el miércoles 27 por la mañana, durante la Asamblea General de Accionistas de la aerolínea, Cho no reunió el voto a favor de más de dos tercios de los accionistas y no continuará en el cargo, según establecen los estatutos de la compañía.Así, Cho perdió control de Korean Air por primera vez en 20 años, tras desempeñar el cargo de CEO en la empresa desde 1999.No obstante, el resultado ya se dejaba entrever, pues el Servicio Nacional de Pensiones -segundo mayor accionista de Korean Air con un 11%- anunció que no apoyaría la reelección del presidente de Hanjin.La pérdida de confianza podría derivar, entre otros motivos, del juicio contra Cho por sospechas de malversación y prevaricación, así como por escándalos familiares por maltrato a empleados.