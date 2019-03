Un grupo disidente reivindica el asalto a la Embajada norcoreana en Madrid

Photo : YONHAP News

El grupo Corea del Norte Libre (Joseon Libre) admitió el día 26 la autoría del asalto a la embajada norcoreana en Madrid.Dicha organización de resistencia al Gobierno norcoreano subió el día 26 a su página web una nota titulada 'Hechos sobre Madrid' donde explica que no fue un asalto sino una acción frente a una situación de emergencia.Señala que fueron invitados por la embajada y que, a diferencia de lo que publican los medios, no hubo opresión ni violencia ni uso de armas. No obstante, piden disculpas al Gobierno de España por las molestias causadas. Tambien menciona que compartieron cierta información de alto valor con el FBI, con la condición de respetar el secreto.Corea del Norte Libre afirma que ningún gobierno intervino en dicha operación, y que los hechos no guardan relación con la Cumbre de Hanói, punto que aseguran poder probar, aunque no compartirán dicha información para protegener a las personas que necesitan de ayuda.El pasado día 20, Corea del Norte Libre reveló un vídeo titulado 'En la tierra patria' donde un hombre tira al suelo retratos de Kim Il Song y de Kim Jong Un, vídeo que podría haber sido filmado cuando penetraron en dicha embajada.