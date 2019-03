Presidente de Kumho Asiana abandona oficialmente el consejo directivo

Photo : YONHAP News

El presidente del Grupo Kumho Asiana, Park Sam Koo, quien el jueves 28 anunció su intención de dimitir en responsabilidad por el mal estado financiero de la aerolínea, abandonó oficialmente su cargo de director ejecutivo de Kumho Industrial Corporation.Durante una asamblea general celebrada el viernes 29, los accionistas de la citada empresa aprobaron la propuesta de designación de candidatos a directores ejecutivos y no ejecutivos.La lista de nuevos directores excluía a Park, quien el día anterior dijo que abandonaría todos sus cargos en el grupo. En cambio, todos los candidatos designados guardán relación con el actual Gobierno o con el partido oficialista, como el exdiputado Lee Geun Sik, director de la Fundación 50 Plus del Ayuntamiento de Seúl, o el ex vicedirector del organismo asesor de políticas estatales del equipo de campaña presidencial de Moon Jae In, Choi Young Jun.Si bien algunos señalaron que designar personalidades del sector político-público como directores no ejecutivos podría ser considerado como tráfico de influencias, la compañía argumentó que con esas designaciones busca aumentar la transparencia en la administración.