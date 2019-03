Corea del Norte finaliza la reconstrucción de Dongchangri

Photo : YONHAP News

El Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur explicó ante la Asamblea Nacional que Corea del Norte casi ha completado la reconstrucción del centro de pruebas de misiles en la costa noroeste.La legisladora Lee Hae Hoon, integrante del Comité de Inteligencia de la Asamblea Nacional, dio a conocer que durante la sesión de interpelación del viernes 29, la Agencia Nacional de Inteligencia informó de esos avances.Sobre Dongchangri detalló que el proceso de reconstrucción comenzó en febrero de 2019, poco antes de la Cumbre de Hanói entre Estados Unidos y Corea del Norte .Asimismo, la agencia evaluó que el reactor nuclear de cinco megavatios de Yongbyon está fuera de operación desde fines del año pasado, y por ahora no han detectado indicios de actividad. No obstante, destacó que las instalaciones para enriquecimiento de uranio operan con normalidad.Por último, consideró que las condiciones alimenticias en el país norcoreano han empeorado, pero hasta la fecha no ha habido muertes masivas por hambruna.