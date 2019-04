Prohíben el uso de bolsas de plástico en supermercados y grandes almacenes

Photo : YONHAP News

Los supermercados y grandes almacenes de Corea del Sur no podrán uso de bolsas de plástico de un solo a partir del 1 de abril.El Ministerio de Medio Ambiente anunció que el lunes comenzará inspecciones in situ para garantizar que las grandes tiendas cumplen con la reforma legal sobre residuos reciclables, cuyo objetivo es reducir el uso de plástico y que entró en vigor el 1 de enero, con un periodo de gracia de tres meses.Así, unas 2 mil tiendas de descuento de gran tamaño, 11 mil supermercados de más de 165 metros cuadrados, y otros grandes centros comerciales ya no podrán ofrecer bolsas de plástico a sus clientes.Aquellos establecimientos que incumplan la norma podrán ser multados con hasta 3 millones de wones.Sin embargo, podrán usar bolsas de plástico para artículos frescos, como pescado, carne, tofu y productos similares.