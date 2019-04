China intentó enviar a sus atletas en tren a los JJOO de Seúl en 1988

Photo : KBS News

Se ha revelado que China intentó enviar en tren a su delegación deportiva a Corea del Sur para competir en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, atravesando territorio norcoreano y la aldea de la tregua de Panmunjeom.Así lo constata un documento diplomático desvelado el 31 de marzo por el Ministerio de Exteriores, por primera vez en 30 años, aunque el texto detalla que Beijing no pudo concretar dicho plan por el firme rechazo del régimen norcoreano.Según el documento, el entonces presidente del Comité Olímpico Internacional, Juan Antonio Samaranch, propuso la celebración conjunta de los Juegos Olímpicos entre las dos Coreas en 1988 para motivar a los países socialistas a participar en el torneo multideportivo mundial.Sin embargo, Corea del Norte rechazó la propuesta y el entonces líder norcoreano Kim Il Sung solicitó a la Unión Soviética que no enviara su delegación a los Juegos Olímpicos en la capital surcoreana.Pero el entonces dirigente de la Unión Soviética, Mijaíl Gorbachov, no aceptó tal solicitud de Pyongyang y optó por participar en las olimpiadas de Seúl 1988 junto con otras naciones socialistas, incluida China.