Photo : YONHAP News

El partido gubernamental The Minjoo ha criticado al dirigente de Libertad Corea, Hwang Kyo Ahn, ha quien ha conminado a pedir disculpas, al tiempo de controlar sus actividades de campaña.Park Ju Min del Partido The Minjoo dijo que las explicaciones de Libertad Corea de ignorar que incumplían las normas, parecen mentiras del Día de los inocentes y solicitó al partido disculparse con los residentes de Gyeongnam. En tanto otro político señaló que una actitud correcta de disculpa sería interrumpir cualquier actividad electoral, considerando que el autor de la infracción ostentó el cargo de ministro de Justicia.Por otro lado, Ha Tae Gyong de Futuro Bareun señaló que el club intentó impedir que se realizaran actividades de campaña, por lo cual no debería castigarse a la persona equivocada.Al respecto, Hwang Kyo Ahn, líder de Libertad Corea ha reiterado que no tuvo ningún problema al acceder al estadio ni recibió sugerencia alguna por parte de los controladores de entradas. Hwang lamentó la controversia y se comprometió a hacer todo lo posible para que tanto el Gyeongnam FC como sus seguidores no se vean afectados por los hechos.