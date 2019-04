El plazo para los informes sobre candidatos a ministro finaliza el día 7

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In fijó el día 7 como plazo para entregar los informes restantes de aptitud sobre tres candidatos a ministro.Se trata de Chin Young, propuesto para ministro del Interior, de Park Young Sun, quien aspira a dirigir el Ministerio de Pymes y Startups y de Kim Yeon Chul, nominado a titular de Reunificación. No obstante, el mandatario dejó entrever que procederá nombrar a los tres, incluidos los dos últimos, pese al fuerte rechazo de la oposición.Cuando la Asamblea Nacional no presenta la evaluación sobre los candidatos a ministro en plazo, el presidente puede solicitarlos una vez más, como hizo ayer martes 2. Pero si finalmente no los entrega, podría proseguir con el nombramiento sin informe parlamentario.En efecto, Presidencia anticipó que, de no ser recibir el informe, el 8 de abril nombrará oficialmente a los tres candidatos ministrables. De seguir este procedimiento, aumentaría hasta diez los altos cargos de rango ministerial nombrados por Moon Jae In sin informe parlamentario.