Partido Justicia y Libertad Corea recuperan en las parciales los escaños perdidos

Photo : YONHAP News

Los progresistas y los conservadores se compartieron equitativamente los escaños parlamentarios que estaban en juego en las elecciones parciales del 3 de abril, al ganar en la circunscripción de Changwon-Seongsan el candidato del Partido Justicia aliado con el oficialista The Minjoo y en Tongyeong-Goseong el representante de Libertad Corea.Así, ambas formaciones recuperaron los asientos que habían perdido, Justicia por la muerte del legislador Roh Hoe Chan y Libertad Corea por perder el estatus de diputado nacional el exparlamentario Lee Koon Hyon.El candidato Yeo Young Kug del Partido Justicia ganó en Changwon-Seongsan llevándose el 45,75% de los votos. El apoyo que obtuvo mostró una diferencia de apenas 0,54 puntos porcentuales con el conseguido por su rival de Libertad Corea, Kang Ki Youn. En Tongyeong-Goseong, Jeong Jeom Sik de Libertad Corea se impuso por un amplio margen al postulante del partido en el poder The Minjoo, Yang Moon Suk. Jeong logró un 59,47% de respaldo y la diferencia entre él y Yang se abrió hasta más de 23 puntos porcentuales.El resultado electoral es el claro reflejo del actual panorama nacional, en el que el descontento de los votantes crece hacia el Gobierno y también a los partidos políticos -ya sea de la izquierda, del centro o de la derecha- ante una serie de sucesos controvertidos.Algunos de los sucesos fueron la conducta indebida del líder de Libertad Corea, Hwang Kyo Ahn, que hizo campaña en un estadio de fútbol contra los reglamentos establecidos, los comentarios difamatorios del exalcalde de Seúl, Oh Se Hoon, a la memoria del legislador Roh Hoe Chan, la compra de un edificio de gran valor por parte del anterior portavoz del presidente Moon Jae In, y el fracaso de candidaturas a ministro propuestas por el Ejecutivo.