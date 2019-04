Photo : YONHAP News

El presidente estadounidense Donald Trump ha revelado que durante la Cumbre de Hanói, le dijo directamente al líder norcoreano Kim Jong Un que no está preparado para un acuerdo.Según informó la agencia AP el marte 2, Trump comentó ese detalle durante una cena del Comité Nacional Republicano del Congreso, cuando aludió al paseo que dio con Kim en Hanói y a como apreció que el líder norcoreano no estaba listo para firmar un acuerdo. Sin embargo, el mandatario expresó que eso no es un problema pues se lleva muy bien con Kim Jong Un.Se estima que el presidente estadounidense hizo ese apunte para enfatizar que, pese a que la Cumbre de Hanói finalizó sin acuerdo, mantiene buena relación con el dirigente norcoreano y las puertas para reanudar las negociaciones nucleares continúan abiertas.