Pompeo reitera su apoyo a la no proliferación nuclear

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, se reunió el miércoles 3 con el director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Yukiya Amano, y reiteró su apoyo a los esfuerzos mundiales sobre no proliferación nuclear.El Departamento de Estado dio a conocer en un comunicado que el encuentro tuvo lugar en Washington D.C., donde Pompeo expresó su respaldo tanto al papel de la AIEA en la inspección nuclear sobre Irán, como a las actividades de esa organización en general para fortalecer el sistema de no proliferación y el uso pacífico de la energía nuclear.La cartera agregó que Amano visitó Washington D.C. tras presentar un informe sobre la ampliación del Tratado de No Proliferación ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Nueva York.