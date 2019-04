Corea del Sur apuesta por continuar con el diálogo

Photo : YONHAP News

El segundo subdirector de la Oficina de Seguridad Nacional de Corea del Sur, Kim Hyun Chong, ha afirmado que actualmente mantiene conversaciones con Estados Unidos para reanudar el diálogo de desnuclearización con Corea del Norte, y de cara a la próxima cumbre entre Estados Unidos y Corea del Sur.El subdirector de la Oficina de Seguridad Nacional de Presidencia, Kim Hyun Chong explicó que su viaje a Estados Unidos para reajustar las agendas de la cumbre entre Donald Trumph y Moon Jae In fue positivo.Antes de volver a casa desde Nueva York, Kim dijo a la prensa que su encuentro en la Casa Blanca el 1 de abril con Charles Kupperman, Asesor Adjunto de Seguridad Nacional de Estados Unidos, para ajustar los detalles de la cumbre fue bien.Enfatizó que es importante que Seúl mantenga la comunicación con Corea del Norte tal como ha hecho hasta ahora, de forma descendente o bajo el modelo "top-down".Kim se negó a comentar sobre la posibilidad de que Seúl envíe un enviado especial a Pyongyang antes de la cumbre de Moon Jae In con Donald Trump, prevista para el 11 de abril en Washington.El subdirector dijo que no incluyeron la reanudación de proyectos intercoreanos, como el programa de turismo al monte Geumgang o el complejo industrial de Gaeseong, como temas para la cumbre.Al ser preguntado sobre las consultas sobre las sanciones contra el régimen de Pyongyang, Kim respondió que seguirán vigentes, al tiempo de mantener las negociaciones sobre desnuclearización con Pyongyang.